В Башкирии школьные каникулы продлятся 10 дней

В Башкирии на этой неделе начнутся осенние каникулы у школьников. Как сообщает Минобразования республики, отдых у детей после окончания первой четверти продлится 10 дней.
Последний учебный день в этой четверти у школьников выпадет на 25 октября, а уже 26-го начнется заслуженный отдых. За парты юные жители Башкирии вернутся лишь 4 ноября.
— Уже во вторник, 5 ноября, все школьники начнут новую учебную четверть, — заключили в ведомстве.
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