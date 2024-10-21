Минобразования Беларуси не планирует вводить форму для учителей

Она заметила, что для учителей никто не отменял деловой стиль одежды, уточнив, что педагог в том числе и своим внешним видом должен воспитывать ученика. Каржова напомнила, что приказом министра образования были утверждены правила для педагогов, где речь идет только про деловой стиль одежды, но не о форме.