Минобразования Беларуси не планирует вводить форму для учителей. Об этом на пресс-конференции в Доме прессы, тема которой была «Совершенствование государственной образовательной политики: изменения в Кодексе об образовании», сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.
Она заметила, что для учителей никто не отменял деловой стиль одежды, уточнив, что педагог в том числе и своим внешним видом должен воспитывать ученика. Каржова напомнила, что приказом министра образования были утверждены правила для педагогов, где речь идет только про деловой стиль одежды, но не о форме.
Ранее министр образования сказал, что Кодекс правил для учащихся создадут в Беларуси.
Тем временем мы узнали, какие пункты появятся в правилах для белорусских школьников и родителей: «Не должны оставлять в соцсетях неуважительные комментарии в адрес учителей или одноклассников».