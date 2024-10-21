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Синоптики прогнозируют потепление до +15 в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе обещают потепление до +15 градусов.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 87% 759 мм рт. ст. +8°

Прогнозом погоды с 21 по 25 августа поделились специалисты Гидрометцентра.

В понедельник, 21 октября, в городе будет дождь. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а ночью +6.

Со вторника, 22 октября, произойдет потепление. В этот день столбики термометров достигнут отметки +15, а ночью +12 градусов. Оставшиеся будни в городе сохранится ясная погода без осадков.

Среда, 23 октября, станет самым теплым днем. Термометры покажут отметку +15 градусов. Ночью температура воздуха составит +8.

В четверг и пятницу, 24 и 25 октября, начнется похолодание. В эти дни в городе днем термометры покажут отметки +13 и +10 градусов. В ночное время суток температура воздуха составит +6.