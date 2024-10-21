Синоптики прогнозируют потепление до +15 в Ростове-на-Дону

Прогнозом погоды с 21 по 25 августа поделились специалисты Гидрометцентра.
В понедельник, 21 октября, в городе будет дождь. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а ночью +6.
Со вторника, 22 октября, произойдет потепление. В этот день столбики термометров достигнут отметки +15, а ночью +12 градусов. Оставшиеся будни в городе сохранится ясная погода без осадков.
Среда, 23 октября, станет самым теплым днем. Термометры покажут отметку +15 градусов. Ночью температура воздуха составит +8.
В четверг и пятницу, 24 и 25 октября, начнется похолодание. В эти дни в городе днем термометры покажут отметки +13 и +10 градусов. В ночное время суток температура воздуха составит +6.