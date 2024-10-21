Омский водоканал проведет замену 100 метров трубопровода на улице Омской

«Чугунный трубопровод на улице Омской в сентябре и октябре показал высокую аварийность. За месяца на нем произошло 4 повреждения. Понимая, что частые отключения воды, доставляют горожанам неудобства, а в зону отключения попадают как многоквартирные дома, так и медицинское учреждение, мы оперативно приняли решение о замене аварийного участка», — рассказал Сергей Голиченко.