Омский водоканал проведет замену 100 метров трубопровода на улице Омской

Из-за частых аварий на водопроводе на улице Омской водоканал принял решение заменить 100 метров трубопровода. Ожидается, что на все ремонтные работы потребуется не более двух недель.
Замгендиректора по производству Сергей Голиченко отметил, что за последние два месяца на данном участке водопроводе слишком часто происходили аварии.
«Чугунный трубопровод на улице Омской в сентябре и октябре показал высокую аварийность. За месяца на нем произошло 4 повреждения. Понимая, что частые отключения воды, доставляют горожанам неудобства, а в зону отключения попадают как многоквартирные дома, так и медицинское учреждение, мы оперативно приняли решение о замене аварийного участка», — рассказал Сергей Голиченко.
В течение двух недель специалисты омского водоканала будут проводить замену 100 метров трубопровода методом горизонтально-направленного бурения.
В ходе ремонтных работ может потребоваться отключение подачи воды. Омичей настоятельно рекомендуют запастись питьевой водой.