Детские технопарки «Кванториум» появились в школах Севастополя

«Для занятий в школах выделили отдельные кабинеты, которые оснастили всем необходимым. Уверен, что дети теперь будут стремиться на уроки. Учителя отмечают, что школьные “Кванториумы” призваны помочь ребятам выбрать профессию. Например, урок биологии в современном классе и с серьезным оборудованием вполне может стать для ребят стимулом связать свою жизнь с медициной, экологией, нейробиологией и другими направлениями».