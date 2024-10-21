Детские технопарки «Кванториум» появились в школах Севастополя

В новом учебном году в школе № 37 имени Героя Советского Союза Неустроева и гимназии № 7 имени Великого открылись школьные «Кванториумы». Детские технопарки с таким названием создаются в общеобразовательных организациях для освоения школьниками современных знаний, компетенций и навыков по естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.
«Для занятий в школах выделили отдельные кабинеты, которые оснастили всем необходимым. Уверен, что дети теперь будут стремиться на уроки. Учителя отмечают, что школьные “Кванториумы” призваны помочь ребятам выбрать профессию. Например, урок биологии в современном классе и с серьезным оборудованием вполне может стать для ребят стимулом связать свою жизнь с медициной, экологией, нейробиологией и другими направлениями».
В новых кабинетах школы № 37 ребята могут изучать физику, биологию, химию, робототехнику.
Школьный кванториум в этом году открылся и в гимназии № 7 имени Великого. Занятия доступны для ребят от 5 класса и старше: это основная образовательная программа и модули дополнительного образования.