Спикер Курултая Башкирии предложил варианты стимулирования рождаемости

Спикер также отметил, что Курултай не планирует разрабатывать законопроект о налоге на бездетность. По его словам, этот вариант нужно изучить, но «нельзя недооценивать и другие меры финансового стимулирования», в том числе налоговый вычет, «размер которого зависит от количества детей в семье». «Сегодня такой вычет уже предоставляется, механизм его предоставления отработан, однако размер весьма незначителен», — прокомментировал господин Толкачев.
Кроме того, спикер парламента предложил рассмотреть с точки зрения налогового стимулирования рождаемости прогрессивную шкалу НДФЛ, когда размер налоговой ставки зависит от дохода. Вместе с тем он считает, что применение этой меры в текущих условиях бюджетной обеспеченности «было бы преждевременным».
«Нужно иметь в виду, что НДФЛ — один из важных источников пополнения бюджета, — отметил Константин Толкачев.— Льготы, о которых идет речь, безусловно приведут к сокращению налоговых поступлений бюджета. И хотя на практике к этому инструменту следует обратиться в более “тучные” годы, изучить его возможности и ограничения нужно заблаговременно».