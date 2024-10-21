Спикер Курултая Башкирии предложил варианты стимулирования рождаемости

Спикер также отметил, что Курултай не планирует разрабатывать законопроект о налоге на бездетность. По его словам, этот вариант нужно изучить, но «нельзя недооценивать и другие меры финансового стимулирования», в том числе налоговый вычет, «размер которого зависит от количества детей в семье». «Сегодня такой вычет уже предоставляется, механизм его предоставления отработан, однако размер весьма незначителен», — прокомментировал господин Толкачев.