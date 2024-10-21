В Екатеринбурге воспитанников детских садов приучают к ГТО

В Екатеринбурге 20 октября впервые прошел фестиваль «Я расту с ГТО» для воспитанников детских садов. В нем приняли участие 320 дошкольников, получившие первые знаки всероссийского физкультурно-спортивного конкурса «Готов к труду и обороне».
— Управление по физической культуре и спорту и Департамент образования Екатеринбурга сделали большой шаг в сторону популяризации комплекса ГТО у подрастающего поколения, — делится в своем telegram-канале депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.
Он отметил, что поддержать юных спортсменов пришли родные и близкие — мамы, папы, дедушки и бабушки. Депутат выразил надежду на то, что фестиваль «Я расту с ГТО» для детсадовцев станет традиционным.