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На время саммита БРИКС в Казани закрыты платные парковки

Оставить автомобиль могут только аккредитованные от организаторов саммита БРИКС водители.

В Казани платные муниципальные парковки в центре города закрыли с 19 по 25 октября.

Оставить автомобиль могут только аккредитованные от организаторов саммита БРИКС водители. Само международное событие состоится 22 октября.

С 18 по 24 октября закрыт проезд по Оренбургскому тракту рядом с Деревней Универсиады (от проспекта Победы до Академика Парина) и по местному проезду на Петербургской. С 19 октября для комплексной безопасности недоступны прокаты самокатов и велосипедов.

Напомним, отелям у казанского моста «Миллениум» присвоили пять звезд.