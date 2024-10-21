На время саммита БРИКС в Казани закрыты платные парковки

С 18 по 24 октября закрыт проезд по Оренбургскому тракту рядом с Деревней Универсиады (от проспекта Победы до Академика Парина) и по местному проезду на Петербургской. С 19 октября для комплексной безопасности недоступны прокаты самокатов и велосипедов.