На время саммита БРИКС в Казани закрыты платные парковки

В Казани платные муниципальные парковки в центре города закрыли с 19 по 25 октября.
Оставить автомобиль могут только аккредитованные от организаторов саммита БРИКС водители. Само международное событие состоится 22 октября.
С 18 по 24 октября закрыт проезд по Оренбургскому тракту рядом с Деревней Универсиады (от проспекта Победы до Академика Парина) и по местному проезду на Петербургской. С 19 октября для комплексной безопасности недоступны прокаты самокатов и велосипедов.
Напомним, отелям у казанского моста «Миллениум» присвоили пять звезд.