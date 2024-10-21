А еще в доме протекает крыша. С потолка падают вниз огромные куски штукатурки. Из положения выходили собственными силами, проявляя чудеса инженерной мысли: с помощью подручных средств — воронки и шланга — самую внушительную дыру «ликвидировали». Вода теперь выходит во двор. Сейчас здание находится в плачевном состоянии. По-хорошему, его нужно либо признавать аварийным и расселять, либо проводить в самое ближайшее время капитальный ремонт — если несущая способность сохранилась, и это вообще поможет, в чем люди сомневаются. Активисты ОНФ обратились к муниципальным властям и властям региона с просьбой обратить внимание на ситуацию, и помочь воронежцам решить накопившиеся проблемы.
Осы съели многоквартирный дом в Воронежской области
В Острогожском районе осы в буквальном смысле съели многоквартирный дом в поселке 3-е отделение совхоза Победы. Жильцы улицы Совхозной, 3 рассказывают, что нашествие насекомых у них началось несколько лет назад. Сначала осы оккупировали чердак, а затем переключились на строительство жилищ в стенах, выедая кладку раствора. В итоге многоэтажка затрещала по швам.