Осы съели многоквартирный дом в Воронежской области

А еще в доме протекает крыша. С потолка падают вниз огромные куски штукатурки. Из положения выходили собственными силами, проявляя чудеса инженерной мысли: с помощью подручных средств — воронки и шланга — самую внушительную дыру «ликвидировали». Вода теперь выходит во двор. Сейчас здание находится в плачевном состоянии. По-хорошему, его нужно либо признавать аварийным и расселять, либо проводить в самое ближайшее время капитальный ремонт — если несущая способность сохранилась, и это вообще поможет, в чем люди сомневаются. Активисты ОНФ обратились к муниципальным властям и властям региона с просьбой обратить внимание на ситуацию, и помочь воронежцам решить накопившиеся проблемы.