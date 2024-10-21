Опрос показал, что только 39% белорусских пенсионеров пользуется интернетом. Это следует из исследования, которое провел Институт социологии Национальной академии наук Беларуси в сентябре 2024 года, пишет агентство «Минск-Новости».
Сказано, что в ходе исследования были опрошены по телефону 600 респондентов в возрасте от 58 лет. Опрос проводился в Минске, во всех областных городах, в отдельных районных центрах, а также в сельских населенных пунктах.
По словам руководителя Центра оперативных исследований Института социологии НАН Александра Бельского, 70% минских пенсионеров получают информацию благодаря телевидению. Он заметил, что пенсионеры Минска оказались гораздо более продвинутыми пользователями сети, нежели пожилые жители регионов страны.
— В нашем городе пользуются интернетом 47,7% респондентов. В том время как в целом по республике этот показатель составляет 39%, — уточнил Бельский.
Он добавил, что газеты читают 20% опрошенных, а 19,2% получают информацию, общаясь с семьей, друзьями, соседями. Ученый отметил, что книжные издания среди источников получения информации назвали 16,9% минских пенсионеров.
Специалист рассказал, что менее популярный радио (речь идет про 12,3%), общение с коллегами (6,2%). Кроме того, получение информации из социальных сетей и мессенджеров является редкостью. Его выбрали 5,4% и 2,3% соответственно. Другие источники назвали 0,8% пенсионеров.
Бельский заметил, что в жизненных ценностях пенсионеров Минска большую роль играют включенность в социальную жизнь, общение с близкими. По его словам, 34,6% пенсионеров на момент опроса проживали в одиночку. Вместе с мужем или женой — 37,7%, а 33,8% — с детьми.
— Наше исследование показало, что межличностные коммуникации очень значимы для пенсионеров. Но роскошь ежедневного общения с близкими и друзьями могут позволить себе только 16,2%.
Специалист заметил, что с близкими и друзьями встречаются один-два раза в неделю 35,4% пенсионеров. А 24,6% отметили, что видят родных и друзей один-два раза в месяц. Кроме того, 10% — один-два раза в полгода.
Бельский сообщил, что почти каждый третий минский пенсионер (подразумеваются 32,3%) на пенсии занимается садовом и огородов. Так, 52,8% пожилых людей в Беларуси выбрали именно такой вариант.
Кстати, 54,6% минских пенсионеров считают свое материальное положение средним, хорошим — 31,5%, а плохим 6,9%.
Тем временем министр труда сказала, чем белорусских пенсионеров заинтересуют работать дольше.
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