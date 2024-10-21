Более 350 парковочных мест появится в Листвянке

В Листвянке в скором времени оборудуют более 350 мест для парковки. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, на эти цели из регионального бюджета выделили около 125 миллионов рублей.
— Проблема с парковками в Листвянке очень острая, так как многие туристы приезжают туда на автомобилях. Оборудование парковочных мест позволит сделать пребывание в поселке более комфортным и безопасным, — сказал во время выезда в Листвянку первый зампред правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Под парковочные места по улице Горького, которая как раз идет вдоль берега выделили отдельную полосу. Там их будет более 300. Также на въезде у памятника Вампилову расширили место для стоянки авто, теперь там может поместиться 45 машин.
Отметим, что обустройство парковок, это часть ремонта трассы Иркутск-Листвянка с 62 по 70 км. Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Октябрьском районе 21 октября будут отжигать сухую траву. Работы пройдет сразу на трех улицах под контролем МЧС.