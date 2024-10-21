«Пул Первого» показал пять фото Лукашенко с сыновьями в День отца 21 октября

Младший сын президента Беларуси — Николай закончил Острошицко-Городокскую среднюю школу. Среди его увлечений хоккей, иностранные языки, музыка. Сейчас он обучается в вузе. Глава государства уточнял, что после окончания совместной программы Пекинского и Белорусского государственного университета по изучению биотехнологий его младший сын получит два диплома.