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«Пул Первого» показал пять фото Лукашенко с сыновьями в День отца 21 октября

Телеграм-канал «Пул Первого» показал редкие фото Александра Лукашенко с сыновьями в День отца.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Пул Первого» показал пять фото президента Беларуси Александра Лукашенко с сыновьями в День отца, который празднуют в Беларуси 21 октября, в понедельник.

На первом опубликованном снимке глава государства со своими тремя сыновьями — Дмитрием, Виктором и Николаем. Как сообщает пресс-служба президента, старшие сыновья президента учились в Белорусском государственном университете, служили в пограничных войска.

Виктор Лукашенко является президентом Национального олимпийского комитета. Дмитрий также связан со спортом. Он возглавляет центральный совет «Президентского спортивного клуба», уделяющего большое внимание детскому спорту, а также поддерживает и проводит под своей эгидой большое число соревнования, поддерживает юных спортсменов.

Глава государства с сыном Виктором. Фото: телеграм-канал «Пул Первого» И с сыном Дмитрием. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Младший сын президента Беларуси — Николай закончил Острошицко-Городокскую среднюю школу. Среди его увлечений хоккей, иностранные языки, музыка. Сейчас он обучается в вузе. Глава государства уточнял, что после окончания совместной программы Пекинского и Белорусского государственного университета по изучению биотехнологий его младший сын получит два диплома.

Президент Беларуси на фото с младшим сыном Николаем. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

В пресс-службе обратили внимание на то, что сыновья президента Беларуси являются опорой, поддержкой. Они находятся рядом с главой государства на государственных мероприятиях и в уютном семейном кругу.

Глава государства на фото со своими сыновьями. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об ответственной роли отца в Беларуси.

Кстати, глава государства сказал белорускам рожать, заверив, что поддержку материнства сохранят.

А еще мы писали, что программа семейного капитала продлевается в Беларуси на пять лет.