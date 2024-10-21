Сергей Собянин рассказал, как проект «Чистое небо» преобразил Москву

Проект «Чистое небо» стартовал в 2015 году, и с тех пор преобразились многие центральные улицы и переулки. В текущем году завершены работы на улице Сергия Радонежского, а также на Кадашевской набережной, в Старомонетном и Пыжевском переулках и в саду «Аквариум».