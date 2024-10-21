Сергей Собянин рассказал, как проект «Чистое небо» преобразил Москву

В Москве продолжается реализация проекта «Чистое небо», в рамках которого под землю перенесли уже свыше 900 километров воздушных кабелей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб прячут под землю в специальных трубах, которые соединены с кабельными колодцами», — отметил мэр Москвы.
Эффективность Московского авиационного центра также значительно возросла. Теперь пилоты смогут приземляться для оказания неотложной помощи даже на самых узких улочках столицы.
Проект «Чистое небо» стартовал в 2015 году, и с тех пор преобразились многие центральные улицы и переулки. В текущем году завершены работы на улице Сергия Радонежского, а также на Кадашевской набережной, в Старомонетном и Пыжевском переулках и в саду «Аквариум».
Собянин добавил, что в рамках программы «Мой район» продолжается уборка воздушных проводов и в других частях города. «Постепенно открываем небо над всей столицей», — подчеркнул он.
Ранее глава столицы рассказывал, что с начала этого года в Москве было построено 158 объектов нежилого назначения общей площадью около трех миллионов квадратных метров. Речь идет о социальной, коммерческой и административно-деловой инфраструктуре, уточнил мэр. Собянин также подчеркивал, что Москва достигла стабильности и высоких темпов роста, несмотря на вызовы последних лет.