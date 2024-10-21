Жители Ростова-на-Дону предложили оставить в покое детей-квадроберов

Жители Ростова-на-Дону считают, что совершеннолетних квадроберов нужно записать на сеанс к специалисту, а детей-квадроберов, наоборот, оставить в покое. Это, по итогам опроса, выяснили специалисты Superjob.
35% респондентов предположили, что взрослые, бегающие на четвереньках в костюмах животных, могут нуждаться в лечении. 29% считают, что не нужно реагировать на эпатажные выходки, 10% посоветовали привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, а еще 3% поддержали идею о штрафах.
— Люди до 34 лет чаще остальных советуют не обращать внимания на подобный способ самовыражения. Мужчины и женщины от 45 лет поддерживают более радикальные вещи, от лечения до штрафов, — отмечают специалисты.
Каждый третий при этом полагает, что на увлечение детей-квадроберов не стоит обращать внимания. 26% наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 12% предлагают ввести штрафы для родителей, еще 8% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки.
К слову, 87% опрошенных родителей подчеркнули, что тема квадробинга их детям не интересна. Мамы и папы больше обеспокоены увлеченностью ребят компьютерными играми.