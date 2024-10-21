Жители Ростова-на-Дону предложили оставить в покое детей-квадроберов

35% респондентов предположили, что взрослые, бегающие на четвереньках в костюмах животных, могут нуждаться в лечении. 29% считают, что не нужно реагировать на эпатажные выходки, 10% посоветовали привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, а еще 3% поддержали идею о штрафах.