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В Рязани прошел концерт узбекской культуры

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Жители города Рязани ознакомились с узбекской культурой на познавательно-развлекательном мероприятии «Привет из Солнечной страны!», сообщили Sputnik Узбекистан в узбекской НКА «Алмаз» города Рязани.

Источник: УзНКА "Алмаз" города Рязани

Гости могли сфотографироваться в узбекских национальных костюмах около специальных фотозон, почитать тематические книги, увидеть художественные постеры российского художника Валерия Плахотного о переплетении культур русского и узбекского народов, а также посмотреть спектакли и настоящий модный показ.

Концерт посетили порядка 400 человек.

С помощью познавательных видеороликов проекта «КультПрыжок» они побывали в древних городах Узбекистана, а также в связи с празднованием 630-летия со дня рождения Мирзо Улугбека познакомились с яркими событиями его жизнедеятельности.

Мероприятие провели на базе проекта «ЭтноГраниРязани» при содействии министерства территориальной политики Рязанской области, региональной Общественной палаты, Рязанской городской думы и администрации города Рязани. Проект реализуют за счет субсидий из областного бюджета в рамках программы «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области».