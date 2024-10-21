В Рязани прошел концерт узбекской культуры

Гости могли сфотографироваться в узбекских национальных костюмах около специальных фотозон, почитать тематические книги, увидеть художественные постеры российского художника Валерия Плахотного о переплетении культур русского и узбекского народов, а также посмотреть спектакли и настоящий модный показ.
Концерт посетили порядка 400 человек.
С помощью познавательных видеороликов проекта «КультПрыжок» они побывали в древних городах Узбекистана, а также в связи с празднованием 630-летия со дня рождения Мирзо Улугбека познакомились с яркими событиями его жизнедеятельности.
Мероприятие провели на базе проекта «ЭтноГраниРязани» при содействии министерства территориальной политики Рязанской области, региональной Общественной палаты, Рязанской городской думы и администрации города Рязани. Проект реализуют за счет субсидий из областного бюджета в рамках программы «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области».