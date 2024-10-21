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В Каменске-Уральском обустроили парк

Здесь появились тренажеры и спортивная площадка.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Северный на территории города Каменск-Уральский по программе благоустройства привели в порядок парк. Здесь появились тренажеры и спортивная площадка для всех игровых видов спорта. Об этом пишет портал KU66.RU.

Все работы в парке провели за счет денег из городской казны. До ремонта здесь установили малые архитектурные формы.

Отметим, что по программе благоустройства в десятках населенных пунктов Свердловской области преображают общественные пространства, за которые отдают свои голоса местные жители.

Так, например, в Екатеринбурге благоустраивают Преображенский парк, в других городах приводят в порядок набережные рек, скверы и парки.

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