В Каменске-Уральском обустроили парк

В поселке Северный на территории города Каменск-Уральский по программе благоустройства привели в порядок парк. Здесь появились тренажеры и спортивная площадка для всех игровых видов спорта. Об этом пишет портал KU66.RU.
Все работы в парке провели за счет денег из городской казны. До ремонта здесь установили малые архитектурные формы.
Отметим, что по программе благоустройства в десятках населенных пунктов Свердловской области преображают общественные пространства, за которые отдают свои голоса местные жители.
Так, например, в Екатеринбурге благоустраивают Преображенский парк, в других городах приводят в порядок набережные рек, скверы и парки.