2 ноября 2024: выходной или рабочий день в России

Впервые праздник начали отмечать еще в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича в честь освобождения Москвы. Тогда он был приурочен к почитанию иконы Казанской Божией Матери, с которой ополченцы вошли в Китай-город. Прекратили отмечать памятную дату в годы СССР. На то было несколько причин: религиозная подоплека праздника и появление Дня Великой Октябрьской социалистической революции, считавшегося более важным и значимым для советского человека.