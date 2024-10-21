2 ноября 2024: выходной или рабочий день в России

В этом году День народного единства выпал на понедельник, что создает путаницу для тех, кто планирует выходные заранее. В статье рассказываем, будет ли суббота 2 ноября 2024 года выходным или рабочим днем в России. Разберем производственный календарь, рассмотрим переносы и узнаем, какие еще праздничные и выходные дни ждут россиян в ноябре 2024 года.
Производственный календарь на 2024 год
Всего в ноябре будет девять выходных и 21 рабочий день.
2 ноября в 2024 году: выходной или рабочий
2 ноября 2024 года в России — рабочий день, хотя и выпадает на субботу. Он будет сокращен на один час в соответствии с нормами трудового законодательства (ст. 95 ТК РФ).
Таким образом, 2 ноября 2024 года на работу выйдут те, кто трудится по стандартному пятидневному графику. Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с одним сокращенным днем в субботу. Отдыхать в начале месяца будем два дня: в воскресенье и понедельник 3 и 4 ноября. Следующая неделя будет укороченной — всего четыре рабочих дня с 5 по 8 ноября.
В некоторых организациях, работающих в непрерывном режиме, невозможно сократить рабочий день накануне праздников. В таких случаях переработка компенсируется либо предоставлением дополнительного времени отдыха, либо оплатой переработки по нормам, предусмотренным для сверхурочной работы.
Кроме того, при шестидневной рабочей неделе продолжительность рабочего дня накануне выходных не может превышать пяти часов. Частные же компании корректируют график самостоятельно.
Почему и за какой день работаем в субботу 2 ноября 2024 года
Согласно производственному календарю, 2 ноября 2024 года стал рабочим днем из-за переноса выходного на 30 апреля. Такое решение правительство России приняло для того, чтобы увеличить количество нерабочих дней в майские праздники.
В 2024 году Праздник Весны и Труда выпал на среду. Для удобства граждан выходной день с 2 ноября перенесли на 30 апреля. Получились непрерывные выходные, которые продлились с 28 апреля по 1 мая.
Перенос выходных дней осуществляется согласно ст. 112 ТК РФ для того, чтобы сотрудники могли эффективнее использовать выходные и праздничные дни. Такие изменения устанавливают федеральными законами или нормативными правовыми актами правительства.
Другие праздничные и выходные дни в ноябре 2024 года
В ноябре 2024 года россиян ждет один из главных государственных праздников — День народного единства. Традиционно его отмечают 4 ноября.
Эта дата связана с важным историческим событием начала XVII века. В ноябре 1612 года народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Это стало ключевым моментом в завершении Смутного времени — периода глубокого политического кризиса в России. Событие объединило людей разных сословий и национальностей ради защиты Родины и восстановления законной власти.
Впервые праздник начали отмечать еще в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича в честь освобождения Москвы. Тогда он был приурочен к почитанию иконы Казанской Божией Матери, с которой ополченцы вошли в Китай-город. Прекратили отмечать памятную дату в годы СССР. На то было несколько причин: религиозная подоплека праздника и появление Дня Великой Октябрьской социалистической революции, считавшегося более важным и значимым для советского человека.
В современной России День народного единства возродили в 2005 году. Он стал официальным выходным и заменил собой День согласия и примирения, который раньше праздновали 7 ноября.
Кроме Дня народного единства в ноябре в России отмечают следующие праздники. Стоит отметить, что под них выходные дни не предусмотрены:
1 ноября — День судебного пристава;
5 ноября — День военного разведчика;
7 ноября — День Октябрьской революции (памятный день);
10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел РФ;
18 ноября — День рождения Деда Мороза;
20 ноября — День работника транспорта;
22 ноября — День психолога;
24 ноября — День матери (последнее воскресенье ноября).
Вспомним также церковные даты. 4 ноября православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери, а 28 числа — начало Рождественского поста.
Список источников.
1. ТК РФ Статья 95. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней.
2. Производственный календарь на 2024 год. Сайт Государственной думы РФ.
Автор: Надежда Градова