Если заметили хотя бы один симптом — звоните в «скорую»: медик из Уфы перечислила основные признаки инсульта

Заведующая отделения медицинской профилактики поликлиники № 50 в Уфе Айгуль Арсланова назвала топ-5 явных признаков инсульта. Врач перечислила симптомы в беседе с UfaTime.ru.
По словам Арслановой, первые признаки инсульта часто проявляются внезапно. Среди них могут быть:
1. Неравномерность лицевых выражений: если, например, при улыбке одна сторона лица не движется — это тревожный сигнал;
2. Затрудненная, неразборчивая речь, больной может путать слова;
3. Проблема с движением — например, рук: если попросить поднять обе, и одна опускается, — это может указывать на инсульт;
4. Временная потеря зрения на одном или обоих глазах, раздвоение изображения;
5. Внезапная головная боль без причины. Она может сопровождаться рвотой и спутанностью сознания.
Арсланова призвала немедленно вызывать «скорую», если проявится хотя бы один из перечисленных симптомов: «чем быстрее больному окажут помощь, тем больше у него шансов на успешное восстановление».
Ранее уфимский врач-невролог рассказал о пяти малоизвестных признаках инсульта.
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