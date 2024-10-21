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Если заметили хотя бы один симптом — звоните в «скорую»: медик из Уфы перечислила основные признаки инсульта

Врач из Уфы назвала топ-5 явных признаков инсульта.
Источник: Комсомольская правда

Заведующая отделения медицинской профилактики поликлиники № 50 в Уфе Айгуль Арсланова назвала топ-5 явных признаков инсульта. Врач перечислила симптомы в беседе с UfaTime.ru.

По словам Арслановой, первые признаки инсульта часто проявляются внезапно. Среди них могут быть:

1. Неравномерность лицевых выражений: если, например, при улыбке одна сторона лица не движется — это тревожный сигнал;

2. Затрудненная, неразборчивая речь, больной может путать слова;

3. Проблема с движением — например, рук: если попросить поднять обе, и одна опускается, — это может указывать на инсульт;

4. Временная потеря зрения на одном или обоих глазах, раздвоение изображения;

5. Внезапная головная боль без причины. Она может сопровождаться рвотой и спутанностью сознания.

Арсланова призвала немедленно вызывать «скорую», если проявится хотя бы один из перечисленных симптомов: «чем быстрее больному окажут помощь, тем больше у него шансов на успешное восстановление».

Ранее уфимский врач-невролог рассказал о пяти малоизвестных признаках инсульта.

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