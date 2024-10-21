«Татэнергосбыт» напоминает татарстанцам о волне мошенничества

Всем татарстанцам «Татэнергосбыт» напоминает: нужно хранить конфиденциальность личных данных и кодов подтверждения из СМС. Никогда и никому не надо называть эти данные, даже если звонящий вам человек заявляет, что представляет государственные структуры.