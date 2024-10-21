«Татэнергосбыт» напоминает татарстанцам о волне мошенничества

Людям звонят мошенники от имени «Татэнергосбыта», предлагая замену счетчиков. При этом требуют сообщить персональные данные: СНИЛС или код из СМС, с помощью которых они получают доступ к учетной записи человека на Госуслугах.
Применяют мошенники разнообразные схемы: могут назваться операторами связи, представителями медицинских учреждений, государственных органов, курьерских служб. Мошенники используют ложные предупреждения об оформлении кредита на ваше имя и требуют срочно перечислить средства на так называемый «безопасный счет».
Всем татарстанцам «Татэнергосбыт» напоминает: нужно хранить конфиденциальность личных данных и кодов подтверждения из СМС. Никогда и никому не надо называть эти данные, даже если звонящий вам человек заявляет, что представляет государственные структуры.