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«Татэнергосбыт» напоминает татарстанцам о волне мошенничества

Участились в последнее время случаи обмана татарстанцев под предлогом замены электросчетчиков, предупреждают на сайте Минцифры РТ.

Людям звонят мошенники от имени «Татэнергосбыта», предлагая замену счетчиков. При этом требуют сообщить персональные данные: СНИЛС или код из СМС, с помощью которых они получают доступ к учетной записи человека на Госуслугах.

Применяют мошенники разнообразные схемы: могут назваться операторами связи, представителями медицинских учреждений, государственных органов, курьерских служб. Мошенники используют ложные предупреждения об оформлении кредита на ваше имя и требуют срочно перечислить средства на так называемый «безопасный счет».

Всем татарстанцам «Татэнергосбыт» напоминает: нужно хранить конфиденциальность личных данных и кодов подтверждения из СМС. Никогда и никому не надо называть эти данные, даже если звонящий вам человек заявляет, что представляет государственные структуры.