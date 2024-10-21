Столичные загсы увеличивают количество дат для свадеб в новогодние праздники

«С каждым новым сезоном все больше молодоженов выбирают новогодние праздники для своей свадьбы, именно поэтому мы пересмотрели график работы дворцов бракосочетания и увеличили количество доступных дат в этот период. Это даст возможность парам легче спланировать свое событие, добавив в него атмосферу праздника и волшебства. В 2025 году пожениться можно будет с 3 по 8 января включительно. Прием заявлений уже открыт, и подать их можно как в электронном формате, так и на личном лично в пяти дворцах бракосочетания. Зарегистрировать свои отношения в праздничной атмосфере смогут более 250 пар», — добавила Анастасия Ракова.
С 2020 года столичные ЗАГСы работали в новогодние праздники всего четыре дня — с 4 по 7 января. Так, в Рождество 2020 года поженились около 60 пар, а в последующие годы это число стабильно составляло около 50 пар.
3 января пары смогут узаконить свои отношения во Дворце бракосочетания № 4, 4 января — во дворцах бракосочетания «Южное Бутово» и Кутузовском, 5 января — в Шипиловском дворце бракосочетания. 6 января молодоженов ждут во дворце бракосочетания № 1, 7 января — во дворцах бракосочетания № 4 и Шипиловском, а 8 января — в Кутузовском дворце бракосочетания.
Пожениться в Москве можно не только во дворцах бракосочетания, но и в музеях, усадьбах, на станции метро. Подобрать подходящую площадку, стиль интерьера и музыку парам помогает сервис «Наша свадьба». Здесь же можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое.
Заявления на регистрацию брака принимаются на портале государственных услуг, на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Необходимо заплатить государственную пошлину — 350 рублей.