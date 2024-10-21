Столичные загсы увеличивают количество дат для свадеб в новогодние праздники

«С каждым новым сезоном все больше молодоженов выбирают новогодние праздники для своей свадьбы, именно поэтому мы пересмотрели график работы дворцов бракосочетания и увеличили количество доступных дат в этот период. Это даст возможность парам легче спланировать свое событие, добавив в него атмосферу праздника и волшебства. В 2025 году пожениться можно будет с 3 по 8 января включительно. Прием заявлений уже открыт, и подать их можно как в электронном формате, так и на личном лично в пяти дворцах бракосочетания. Зарегистрировать свои отношения в праздничной атмосфере смогут более 250 пар», — добавила Анастасия Ракова.