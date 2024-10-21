В дни саммита БРИКС в Казани ожидаются облачные дни с туманом и небольшими дождями

Во вторник, 22 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, также без значительных осадков. Ветер изменит направление с северо-западного на юго-западное со скоростью 5−10 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а днем — от +8 до +13 градусов.