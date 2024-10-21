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Башкирский Стерлитамак возглавил 33-летний Эмиль Шаймарданов

Его кандидатуру утвердили депутаты на заседании совета Стерлитамака.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке произошли кадровые перестановки. Кресло главы администрации занял 33-летний Эмиль Шаймарданов. Ранее чиновник занимал должность первого заместителя.

Кандидатуру Шаймарданова утвердили сегодня, 21 октября, на заседании совета Стерлитамака, на котором присутствовал и глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона отметил компетенции нового главы и пожелал ему успехов.

Напомним, предшественник Шаймарданова РУстем Газизов ушел с поста в связи с истечением срока контракта. Он руководил муниципалитетом с ноября 2021 года.

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