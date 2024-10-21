«Облачно, ветрено и дождливо»: Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге 21 и 22 октября

К Петербургу уверенными шагами подступают по-настоящему осенние холода. Однако переход от солнечных деньков к промозглым будет плавным. В ближайшее время суровых ночей ожидать не стоит, но понедельник и вторник обещают быть облачными, ветреными и дождливыми. О метеоусловиях в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.
— 21 октября облачность продолжит увеличиваться и становиться все плотнее. Вечером холодный атмосферный фронт подойдет к Северной столице. Возможны небольшие осадки, юго-западный и южный ветер усилится до 13 метров в секунду, — рассказал синоптик.
Столбик термометра покажет до +10 градусов, завтра, 22 октября, — до +13 градусов. Колесов отметил, что такая температура воздуха может преобладать на протяжении всей недели, но сопровождать ее будут ветра и небольшие дожди. Под конец месяца в город на Неве придут холода, которые станут первыми признаками подступающей зимы.