«Облачно, ветрено и дождливо»: Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге 21 и 22 октября

К Петербургу уверенными шагами подступают по-настоящему осенние холода. Однако переход от солнечных деньков к промозглым будет плавным. В ближайшее время суровых ночей ожидать не стоит, но понедельник и вторник обещают быть облачными, ветреными и дождливыми. О метеоусловиях в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.