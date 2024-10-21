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«Облачно, ветрено и дождливо»: Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге 21 и 22 октября

Синоптик Колесов прогнозирует в Петербурге 21 октября +10 градусов и небольшие дожди.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

К Петербургу уверенными шагами подступают по-настоящему осенние холода. Однако переход от солнечных деньков к промозглым будет плавным. В ближайшее время суровых ночей ожидать не стоит, но понедельник и вторник обещают быть облачными, ветреными и дождливыми. О метеоусловиях в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.

— 21 октября облачность продолжит увеличиваться и становиться все плотнее. Вечером холодный атмосферный фронт подойдет к Северной столице. Возможны небольшие осадки, юго-западный и южный ветер усилится до 13 метров в секунду, — рассказал синоптик.

Столбик термометра покажет до +10 градусов, завтра, 22 октября, — до +13 градусов. Колесов отметил, что такая температура воздуха может преобладать на протяжении всей недели, но сопровождать ее будут ветра и небольшие дожди. Под конец месяца в город на Неве придут холода, которые станут первыми признаками подступающей зимы.