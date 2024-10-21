Мининформации Беларуси вернуло доступ к популярному онлайн-кинотеатру. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства информации.
В сообщении сказано, что Мининформации возобновило доступ к популярному российскому онлайн-кинотеатру оkko.tv. Напомним, что решение об ограничении доступа было принято 1 октября.
В ведомстве подчеркнули, что соответствующее решение принято по причине устранения владельцем указанного онлайн-кинотеатра нарушения, которая послужило основания для ограничения.
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