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Мининформации Беларуси вернуло доступ к популярному онлайн-кинотеатру

Мининформации Беларуси сообщило про возобновление доступа к популярному онлайн-кинотеатру.

Источник: Комсомольская правда

Мининформации Беларуси вернуло доступ к популярному онлайн-кинотеатру. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства информации.

В сообщении сказано, что Мининформации возобновило доступ к популярному российскому онлайн-кинотеатру оkko.tv. Напомним, что решение об ограничении доступа было принято 1 октября.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующее решение принято по причине устранения владельцем указанного онлайн-кинотеатра нарушения, которая послужило основания для ограничения.

Тем временем мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?».

Кстати, МИД РФ сказал, как изменится роуминг между Беларусью и Россией с 1 января 2025 года: «По комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран».

Ранее семья беженцев из Латвии сказала, что произошло после приезда в Беларусь.