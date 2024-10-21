Главные новости 21 октября 2024 года

После обработки 98,38% протоколов в Молдавии более половины избирателей поддержали вступление республики в ЕС. Накануне в стране состоялись президентские выборы, а также референдум, касающийся вступления республики в Евросоюз. Явка и там, и там превысила необходимый лимит в 33,3%.