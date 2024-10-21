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Главные новости 21 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 21 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 октября 2024 года.

Количество сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило 50%

После обработки 98,38% протоколов в Молдавии более половины избирателей поддержали вступление республики в ЕС. Накануне в стране состоялись президентские выборы, а также референдум, касающийся вступления республики в Евросоюз. Явка и там, и там превысила необходимый лимит в 33,3%.

Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

Источник: РИА "Новости"

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае, если Россия «будет преследовать Украину». Политик не уточнил, когда и при каких обстоятельствах это было сказано.

Россияне возмущены зарплатами курьеров, госслужащих и таксистов

Источник: Reuters

Зарплата курьеров может достигать около 155 тысяч рублей. Эта цифра вызвала народную критику, однако россияне считают неоправданно завышенным доход не только у курьеров — есть сразу несколько «переоцененных профессий».

Песков объяснил, почему Путин принял президента ОАЭ у себя дома

Источник: РИА "Новости"

По словам пресс-секретаря президента РФ, между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном сложились доверительные и дружеские отношения. Такой уровень отношений позволяет президенту России принимать лидера ОАЭ в резиденции в Ново-Огарево.

В США остановили казнь за невозможное преступление

В Техасе в последний момент остановили казнь мужчины, обвиняемого в преступлении, которое многочисленные эксперты сочли невозможным. Мужчине был вынесен приговор после смерти его двухлетней дочери.