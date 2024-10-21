Главные новости 21 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 октября 2024 года.
Количество сторонников вступления Молдавии в ЕС превысило 50%
После обработки 98,38% протоколов в Молдавии более половины избирателей поддержали вступление республики в ЕС. Накануне в стране состоялись президентские выборы, а также референдум, касающийся вступления республики в Евросоюз. Явка и там, и там превысила необходимый лимит в 33,3%.
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае, если Россия «будет преследовать Украину». Политик не уточнил, когда и при каких обстоятельствах это было сказано.
Россияне возмущены зарплатами курьеров, госслужащих и таксистов
Зарплата курьеров может достигать около 155 тысяч рублей. Эта цифра вызвала народную критику, однако россияне считают неоправданно завышенным доход не только у курьеров — есть сразу несколько «переоцененных профессий».
Песков объяснил, почему Путин принял президента ОАЭ у себя дома
По словам пресс-секретаря президента РФ, между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном сложились доверительные и дружеские отношения. Такой уровень отношений позволяет президенту России принимать лидера ОАЭ в резиденции в Ново-Огарево.
В США остановили казнь за невозможное преступление
В Техасе в последний момент остановили казнь мужчины, обвиняемого в преступлении, которое многочисленные эксперты сочли невозможным. Мужчине был вынесен приговор после смерти его двухлетней дочери.