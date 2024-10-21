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Более 200 жилых домов в Перми на время останутся без воды

Отключения водоснабжения запланированы до конца октября.

Источник: Комсомольская правда

До конца октября в районах Перми вновь запланировано отключение холодной воды. Это связано с проведением аварийных и ремонтных работ на сетях, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

В связи с этим, более 200 домов в разных районах города временно останутся без воды. В частности, отключения запланированы в домах по улицам Куйбышева, Екатерининской, Пермской, Сибирской, Подлесной, Дзержинской, Плеханова и других. Полный список домов с адресами, где с 21 до 31 октября будут отключать холодную воду, можно посмотреть по ссылке.

Жителям указанных домов в Перми рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.

ЖКХ