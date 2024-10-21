Более 200 жилых домов в Перми на время останутся без воды

В связи с этим, более 200 домов в разных районах города временно останутся без воды. В частности, отключения запланированы в домах по улицам Куйбышева, Екатерининской, Пермской, Сибирской, Подлесной, Дзержинской, Плеханова и других. Полный список домов с адресами, где с 21 до 31 октября будут отключать холодную воду, можно посмотреть по ссылке.