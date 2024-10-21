Платную стоянку на Конюшенной площади введут до конца года

Закупку разместили 18 октября. Заказчиком выступает ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В приложенной проектной документации указано, что на стоянке установят пост охраны, терминалы для оплаты парковки, табло, информирующее о количестве свободных мест, и другие необходимые объекты.