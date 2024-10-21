Платную стоянку на Конюшенной площади введут до конца года

Закупку разместили 18 октября. Заказчиком выступает ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В приложенной проектной документации указано, что на стоянке установят пост охраны, терминалы для оплаты парковки, табло, информирующее о количестве свободных мест, и другие необходимые объекты.
«Площадь участка в границе землеотвода — 3152 кв.м; Площадь участка в границе благоустройства — 2498 кв.м.», — уточняется в документе.
Большая часть средств пойдет на внедрение подрядчиком автоматизированной парковочной системы — 23 млн рублей. Исполнитель обязуется нанести дорожную разметку и установить знаки. Также должны быть осуществлены пуско-наладочные работы, утилизированы отходы, на стоянке необходимо провести благоустройство участка.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую перехватывающую стоянку около «Рыбацкого» построят за 114 млн рублей.