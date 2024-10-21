«Наша семья — наша Победа!»: Парад Памяти пройдет в Самаре 7 ноября 2024 года

В этом году Самара вновь почтит память героев, отдавших жизнь ради сокрушения фашизма и счастливого будущего своих соотечественников. В областной столице пройдет Парад Памяти. В этом году он состоится уже в 14-й раз. Рассказываем, где пройдет Парад Памяти 7 ноября 2024 года в Самаре, какая планируется программа.
Сейчас город активно готовится к проведению мероприятия. Подготовка началась еще в начале месяца. С 15 октября в рамках Парада стартовало проведение акций, программ, конкурсов, патриотических концертов, тематических уроков, лекториев, выставок, единых уроков истории, кинопоказов в школах, вузах и других учебных заведениях, а также на промышленных предприятиях и в учреждениях культуры.
Программа Парада Памяти в Самаре 7 ноября 2024
Сам Парад Памяти пройдет 7 ноября 2024 года — так же, как в 1941 году. Основной станет тема «Наша семья — наша Победа!». Местом проведения торжественного мероприятия по традиции станет площадь Куйбышева.
Участие в Параде в этом году примет Центральный военный оркестр Минобороны РФ. Он будет музыкально сопровождать прохождение парадных расчетов. А вечером оркестр выступит на концерте в театре оперы и балета.
Парад этого года будет отличаться не только выступлением оркестра, но и выставкой, посвященной спецоперации. На ней представят трофейное оружие, военную и специальную технику иностранного производства. Выставка откроется 4 ноября 2024 года на площади Куйбышева и проработает до 10 ноября.
Кроме того, с 5 по 8 ноября в Самаре состоится всероссийский семинар-совещание руководителей филиалов государственного фонда «Защитники Отечества». Все его участники станут зрителями и почетными гостями парада.