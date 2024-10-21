«Наша семья — наша Победа!»: Парад Памяти пройдет в Самаре 7 ноября 2024 года

В этом году Самара вновь почтит память героев, отдавших жизнь ради сокрушения фашизма и счастливого будущего своих соотечественников. В областной столице пройдет Парад Памяти. В этом году он состоится уже в 14-й раз. Рассказываем, где пройдет Парад Памяти 7 ноября 2024 года в Самаре, какая планируется программа.