Резкое потепление спрогнозировали синоптики в Ростовской области

В Ростовской области ожидается резкое потепление до +17 градусов. О перепадах температур предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.
Днем 21 октября по региону еще должно быть около +6−11. Местами возможны небольшие и умеренные дожди. Ветер обещают северо-западный и северный 6−11 м/с.
В последующие дни температура воздуха повысится на несколько градусов. 22 октября днем прогнозируют +9−14, а уже 23 октября — от +12 до +17 градусов. Ветер будет северо-западным и западным 5−10 м/с.
По ночам в указанный период столбики термометров сохранятся в пределах +3−8, при прояснениях будет до 0 градусов.