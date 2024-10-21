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Резкое потепление спрогнозировали синоптики в Ростовской области

Синоптики Гидрометцентра подтвердили прогноз о резком потеплении в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ожидается резкое потепление до +17 градусов. О перепадах температур предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.

Днем 21 октября по региону еще должно быть около +6−11. Местами возможны небольшие и умеренные дожди. Ветер обещают северо-западный и северный 6−11 м/с.

В последующие дни температура воздуха повысится на несколько градусов. 22 октября днем прогнозируют +9−14, а уже 23 октября — от +12 до +17 градусов. Ветер будет северо-западным и западным 5−10 м/с.

По ночам в указанный период столбики термометров сохранятся в пределах +3−8, при прояснениях будет до 0 градусов.