В Казахстане внесут изменения в обязательное автострахование

Как следует из публикации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, систему увеличат с 15 до 18. Также, предполагается снижение коэффициента, применяемого для временно въезжающих автомобилей — с 1 до 0,5. Снижение класса до самого низкого коснётся водителей, ставшими виновными в ДТП, повлекшее смерть или установление инвалидности пострадавшему. Также в АРРФР хотят учитывать тяжесть причиненного вреда при ДТП, а не только их частоту, как в текущей системе.