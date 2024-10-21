В Пермском крае создают памятник соляным караванам Строгановых

Осенью прошлого года верховья Камы очень обмелели. И в Березниках на прибрежной части Усолья Строгановского оказались на суше остатки старинной затонувшей баржи.
Как рассказал глава Березников Алексей Казаченко, находка — остов речного торгового судна, на котором могли перевозить соль. Напомним, Усолье было центром солеваренного производства Пермской вотчины Строгановых.
— У нас родилась идея сделать из остатков судна арт-объект, воссоздать силуэт старинной баржи, — сообщил Алексей Казаченко. — И вот на этой неделе мастера приступили к производству конструкции. Сделали малозаглубленный фундамент из 12 бетонных блоков. Длина объекта почти 13 метров. Сейчас монтируют и обшивают стальной каркас. С подъемом воды арт-объект будет над водной гладью. Как во времена Строгановых, когда соляные караваны ходили по Каме.
Место, где в прошлом году нашли баржу, — территория бывшей Рубежской слободы Усолья, украшением которой является каменная церковь Владимирской Божьей Матери. Храм, построенный в XVIII веке, был закрыт почти 100 лет назад.
— Это объект культурного наследия федерального значения, — рассказал глава Березников. — В планах — консервация памятника.