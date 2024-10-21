В Пермском крае создают памятник соляным караванам Строгановых

— У нас родилась идея сделать из остатков судна арт-объект, воссоздать силуэт старинной баржи, — сообщил Алексей Казаченко. — И вот на этой неделе мастера приступили к производству конструкции. Сделали малозаглубленный фундамент из 12 бетонных блоков. Длина объекта почти 13 метров. Сейчас монтируют и обшивают стальной каркас. С подъемом воды арт-объект будет над водной гладью. Как во времена Строгановых, когда соляные караваны ходили по Каме.