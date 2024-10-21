Пять минчан хотели купить новогодние елки в интернете, но пошли в милицию

Говорится, что одна из заявительница нашла в соцсети рекламу, связанную с продажей новогодних искусственных елок, и решила связаться с продавцом. Менеджер в качестве предоплаты просил перечислить 350 рублей. После того, как денежные средства были получены, аферист перестал выходить на связь.