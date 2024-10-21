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Пять минчан хотели купить новогодние елки в интернете, но пошли в милицию

Минчане стали жертвами мошенников, покупая елки в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Пять минчан хотели купить новогодние елки в интернете, но пошли в милицию. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в Октябрьское РУВД обратились пять минчан, у которых неизвестные похитили деньги под предлогом продажи елок. В ведомстве уточнили, что общая сумма ущерба составила примерно 1700 рублей.

Говорится, что одна из заявительница нашла в соцсети рекламу, связанную с продажей новогодних искусственных елок, и решила связаться с продавцом. Менеджер в качестве предоплаты просил перечислить 350 рублей. После того, как денежные средства были получены, аферист перестал выходить на связь.

«Остальные потерпевшие также перечислили предоплату и лишились средств», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По указанным фактам проводится проверка.

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