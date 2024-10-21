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25-сантиметровые сугробы намело в горах Сочи

За сутки в горах Сочи выпало 25 сантиметров снега.

Сейчас в Олбани: +6° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В горах Сочи за сутки выпало 25 сантиметров свежего снега. 20 октября в высокогорье сначала шел слабый, а затем и ливневый снег. К утру 21 октября уже намело небольшие сугробы.

«Температура −6 °С; переменная облачность; ветер северо-западный, 4 м/с; видимость 10−13 километров; высота снега 25 сантиметров», — сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта по данным на девять утра на высоте 2320 метров над уровнем моря.

При этом снег, хоть и в меньших объемах, наблюдается также на высоте около 1500 метров. Ниже снежный покров еще не образовался.

Напомним, первый снег в высокогорье Сочи выпал 17 октября. Горы курорта побелели на высоте от двух тысяч метров над уровнем моря.