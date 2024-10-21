Треть омичей считают, что квадроберов пора оставить в покое

Ранее мы сообщали, что омичка разместила на сайте объявлений информацию о том, что готова выгулять квадроберов. Автор объявления предлагает качественный выгул «питомцев», ей просто нужно знать вес, рост «животного», а также просит дать с собой его игрушки. Девушка готова взять и срочные заказы и выехать в другой район города.