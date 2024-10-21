Треть омичей считают, что квадроберов пора оставить в покое

По данным аналитиков SuperJob, каждый третий омич считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое. А вот совершеннолетних квадроберов надо ставить на учёт.
Не обращать внимания на детей-квадроберов предложили 33% омичей. 34% уверены, что совершеннолетних квадроберов пора отправлять в психиатрическую клинику. Омичи до 35 лет более лояльны к квадроберам, нежели старшее поколение.
По данным опроса, в Омске только у 1% опрошенных родителей дети наряжаются в костюмы и еще у 3% смотрят видео по этой теме в интернете.
Ранее мы сообщали, что омичка разместила на сайте объявлений информацию о том, что готова выгулять квадроберов. Автор объявления предлагает качественный выгул «питомцев», ей просто нужно знать вес, рост «животного», а также просит дать с собой его игрушки. Девушка готова взять и срочные заказы и выехать в другой район города.