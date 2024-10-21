Число депортаций мигрантов из Петербурга возросло вдвое

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти ранее отмечала, что количество прибывших специалистов в город и область за первое полугодие увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив более 400 тысяч мигрантов, из которых до 33% — граждане Узбекистана.