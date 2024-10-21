Самара попала в рейтинг самых матерящихся городов России

В России составили рейтинг самых матерящихся городов. В него попали 50 крупных городов страны. Исследование проводило агентство «Интериум».
В основе исследования — М-индекс, который рассчитали на основе средней частоты употребления нецензурных слов за день в социальных сетях. На первом месте в рейтинге оказалась Москва. М-индекс здесь составляет более 988 матерных слов в сутки.
Самара в списке самых матерящихся городов оказалась на 10 месте. В среднем самарцы употребляют чуть больше 78 нецензурных слов в соцсетях за день. Также в рейтинге оказался Тольятти — на 27 месте с М-индексом 36,5 нецензурных слов в сутки.