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Самара попала в рейтинг самых матерящихся городов России

Самарцы матерятся в среднем 78 раз в сутки.

Источник: Комсомольская правда

В России составили рейтинг самых матерящихся городов. В него попали 50 крупных городов страны. Исследование проводило агентство «Интериум».

В основе исследования — М-индекс, который рассчитали на основе средней частоты употребления нецензурных слов за день в социальных сетях. На первом месте в рейтинге оказалась Москва. М-индекс здесь составляет более 988 матерных слов в сутки.

Самара в списке самых матерящихся городов оказалась на 10 месте. В среднем самарцы употребляют чуть больше 78 нецензурных слов в соцсетях за день. Также в рейтинге оказался Тольятти — на 27 месте с М-индексом 36,5 нецензурных слов в сутки.

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