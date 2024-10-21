Самара попала в рейтинг самых матерящихся городов России

Самара в списке самых матерящихся городов оказалась на 10 месте. В среднем самарцы употребляют чуть больше 78 нецензурных слов в соцсетях за день. Также в рейтинге оказался Тольятти — на 27 месте с М-индексом 36,5 нецензурных слов в сутки.