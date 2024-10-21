МС-21 — будущее российского авиастроения. Показываем, как в Иркутске собирают суперсовременный пассажирский самолет

— Композит позволяет создать крыло большого удлинения (более совершенной формы, чем алюминиевое) и одновременно легкое. Улучшается аэродинамика, а значит, можно оснастить самолет более широким и комфортным салоном. Кроме того, по подсчетам, за все годы эксплуатации самолет с алюминиевым крылом тратит около 140 тысяч тонн топлива. А композитное крыло позволит МС-21 расходовать примерно на 6%, то есть, на 11 тысяч тонн горючего меньше, — пояснили в госкорпорации «Ростех». Изготавливают крыло в Ульяновске, а на авиазавод в Иркутск поставляется уже готовая консоль.