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МС-21 — будущее российского авиастроения. Показываем, как в Иркутске собирают суперсовременный пассажирский самолет

До 36 самолетов МС-21 в год планируют производить в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пассажирский самолет МС-21 поражает!

На глазах у тысяч зрителей многотонный пассажирский самолет выполнил, казалось бы, совершенно невероятный трюк — почти под углом 90 градусов поднялся ввысь, а потом сделал резкий поворот. Фигуру высшего пилотажа российский лайнер МС-21−310 показал в небе дважды — во время репетиции показательных выступлений, приуроченных к 90-летнему юбилею авиазавода в Иркутске, и во время проведения юбилейных торжеств. Особенным гостем авиашоу стала легендарная группа высшего пилотажа «Русские витязи». От увиденного у зрителей захватило дух!

И совершили этот маневр на МС-21 не только ради праздничного представления, но и чтобы продемонстрировать, насколько мощный, прочный, маневренный и надежный отечественный самолет.

Характеристики МС-21

Полностью импортозамещенный.

МС-21 — действительно, наша гордость. Это пассажирский самолет нового поколения, который собирают на Иркутском авиазаводе (является филиалом ПАО «Яковлев» и входит в госкорпорацию «Ростех»). Борт среднемагистральный, то есть предназначен для полетов на средние расстояния. В данном случае — это 5100 километров. Его создают как альтернативу зарубежным Airbus А320 и Boeing 737.

Пассажирский самолет нового поколения собирают на Иркутском авиазаводе. Любовь АРБАТСКАЯ

Лайнер создается на базе современнейших разработок. Для этого объединились ведущие российские производители всех авиационных систем. Сейчас идет импортозамещение иностранных узлов и агрегатов МС-21 на отечественные аналоги.

— Двигатели ПД-14 для нового лайнера производят в Перми. То, как они работают, оценят и пилоты, и пассажиры. Топлива расходуют существенно меньше, а еще они менее шумные и гораздо более экологичные, чем аналогичные устройства предыдущего поколения.

Двигатели ПД-14 для нового лайнера производят в Перми. Любовь АРБАТСКАЯ

— МС-21 — первый в мире лайнер в своем классе, у которого крыло из композита. Это углепластик, легкий и очень прочный современный материал, незаменимый в аэрокосмической промышленности. Ранее применялся, по большей части, в широкофюзеляжных самолетах, а теперь российские конструкторы доказали его преимущества и для среднемагистральных бортов.

МС-21 — первый в мире лайнер в своем классе, у которого крыло из композита — это легкий и очень прочный современный материал. Любовь АРБАТСКАЯ

— Композит позволяет создать крыло большого удлинения (более совершенной формы, чем алюминиевое) и одновременно легкое. Улучшается аэродинамика, а значит, можно оснастить самолет более широким и комфортным салоном. Кроме того, по подсчетам, за все годы эксплуатации самолет с алюминиевым крылом тратит около 140 тысяч тонн топлива. А композитное крыло позволит МС-21 расходовать примерно на 6%, то есть, на 11 тысяч тонн горючего меньше, — пояснили в госкорпорации «Ростех». Изготавливают крыло в Ульяновске, а на авиазавод в Иркутск поставляется уже готовая консоль.

Композит позволяет создать крыло большого удлинения (более совершенной формы, чем алюминиевое) и одновременно легкое Любовь АРБАТСКАЯ

— Панели фюзеляжа и хвостовое оперение также производят в Ульяновске, пилоны двигателей и обтекатели шасси — в Воронеже.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, поздравляя завод с 90-летним юбилеем (круглую дату отмечали 24 августа 2024 года), отметил: вся страна возлагает большие надежды на иркутских авиастроителей в связи с реализацией проекта МС-21.

— Именно в ваших руках сегодня находится будущее российского авиастроения, — подчеркнул Денис Мантуров.

Производство самолета МС-21−310

Особый комфорт для пассажиров.

Нам довелось увидеть, как из всех этих деталей рождается новая машина. Сейчас на авиазаводе собирают несколько серийных самолетов, все в разной степени готовности. Масштаб впечатляет! Два огромных ангара — агрегатной и окончательной сборки. И чем дальше идешь по производственной линейке, тем четче вырисовывается облик отечественной ласточки.

Удивительная возможность увидеть, как выглядит будущий лайнер изнутри! Любовь АРБАТСКАЯ

Сначала появляется «скелет», то есть фюзеляж самолета. Удивительная возможность увидеть, как выглядит будущий лайнер изнутри! А затем на корпусе «вырастает» крыло, появляются двигатели, шасси, хвостовое оперение, кабина.

Сейчас на авиазаводе собирают несколько серийных самолетов Любовь АРБАТСКАЯ Сначала появляется «скелет», то есть фюзеляж самолета. Любовь АРБАТСКАЯ

Заглянули мы и в салон, где скоро появятся пассажирские кресла и багажные отсеки. Кстати, долгие пятичасовые перелеты в МС-21 переносить будет более легко и комфортно. О пассажирах позаботились отдельно.

В салоне скоро появятся пассажирские кресла и багажные отсеки. Любовь АРБАТСКАЯ

— Салон МС-21 шире, просторнее, чем у других самолетов такого же класса. Поэтому сидеть в кресле и передвигаться между ними будет удобнее. Посадка и высадка ускорится, — рассказали на авиазаводе. — На багажные полки поместится еще больше вещей. Давление в салоне во время полета станет соответствовать высоте 1800 метров, что комфортнее для пассажиров. И даже иллюминаторы здесь больше обычных!

Чем дальше идешь по производственной линейке, тем четче вырисовывается облик самолета. Любовь АРБАТСКАЯ

В фирменную ливрею производителя уже окрашены два опытных борта, им присвоены номера. Серийные машины оформят в стиле авиакомпаний, которые будут их использовать.

В фирменную ливрею производителя уже окрашены два опытных борта. Любовь АРБАТСКАЯ

К слову, передать в эксплуатацию первые самолеты рассчитывали еще в 2022 году, но в связи с санкциями и реализацией программы импортозамещения сроки сдвинулись на 2025 год. Сейчас программа импортозамещения приближается к стадии летных испытаний.

Все самолеты в разной степени готовности. Любовь АРБАТСКАЯ Серийные машины оформят в стиле авиакомпаний, которые будут их использовать. Любовь АРБАТСКАЯ Последние новости о пассажирском самолете МС-21 на сегодня

Не менее 36 бортов в год.

Заказами авиазавод обеспечен на 10 лет вперед. Так, с «Аэрофлотом» подписано соглашение о намерениях приобрести 210 самолетов МС-21.О поставке 45 лайнеров договорились с авиакомпанией Smartavia, еще 15 получит «Аврора», семь — «ИрАэро».

Предприятие уверенно держит курс на серийное производство МС-21 в российском облике. Любовь АРБАТСКАЯ

Планка задана высокая. Предприятие уверенно держит курс на серийное производство МС-21 в российском облике.

— Завод имеет традиции достижения высочайших результатов и освоил выпуск 30 типов и модификаций самолетов. Это уникальный пример, когда опыт крупносерийного производства боевых самолетов конвертирован в реализацию важнейшего гражданского проекта — МС-21.Возложена задача по выпуску 270 самолетов в перспективе нескольких лет, — отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Лайнер создается на базе современнейших разработок. Для этого объединились ведущие российские производители всех авиационных систем. Любовь АРБАТСКАЯ

К этому активно готовятся. Реализуется масштабная инвестиционная программа.

— Это, прежде всего, строительство новых цехов, которые позволят выйти на запланированную мощность — не менее 36 самолетов МС-21 в год, — пояснил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

Идет импортозамещение иностранных узлов и агрегатов МС-21 на отечественные аналоги. Любовь АРБАТСКАЯ Сотрудничество с Беларусью

В июне, во время визита в Иркутск, завод в сопровождении делегации посетил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. С интересом осмотрел цех окончательной сборки авиационной техники и механообработки крупногабаритных деталей, а также линию автоматической сборки и цех окончательной сборки лайнеров МС-21.

— Беларусь является важным заказчиком, вооруженные силы Республики эксплуатируют оба типа самолетов, серийно выпускаемых на Иркутском авиационном заводе — многофункциональные истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130, — сообщили на предприятии. — Белорусская авиакомпания «Белавиа» ранее уже выражала заинтересованность в приобретении самолетов МС-21 и может стать одним из первых потенциальных эксплуатантов перспективного российского лайнера за рубежом.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» выражала заинтересованность в приобретении самолетов МС-21 и может стать одним из первых потенциальных эксплуатантов российского лайнера за рубежом. Любовь АРБАТСКАЯ

В Республике развивается программа авиастроения, и в ней принимает участие российская ОАК.

— Для нас это новая отрасль. Два наших предприятия, 558 Авиационный ремонтный завод в Барановичах и 407 завод гражданской авиации в Минске, активно сотрудничают, в частности, с ПАО «Яковлев». По деталям и компонентам они имеют хорошие программы, — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. — Здесь же тема закупок новых среднемагистральных МС-21 для нашей компании «Белавиа». Очень много запросов на региональные перевозки, поэтому покупка самолетов для нас важна. Президент эту тему тоже обозначил.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ О САМОЛЕТЕ МС-21 Самолет вмещает до 211 пассажирских мест. Максимальная дальность полета — 5100 километров. Любовь АРБАТСКАЯ

МС-21 на 30% состоит из композиционных (суперлегких и прочных) материалов.

Вмещает до 211 пассажирских мест.

Максимальная дальность полета — 5100 километров.

До 21,3 тонны — коммерческая нагрузка.

Эксплуатируется во всех климатических зонах с температурой от −55 до +50 градусов.

СПРАВКА «КП»

История завода уникальна — на предприятии выпускались самолеты восьми конструкторских бюро: Туполева, Ильюшина, Петлякова, Ермолаева, Яковлева, Микояна и Гуревича, Сухого, Бериева. За 90 лет работы было произведено около семи тысяч самолетов — бомбардировщики, истребители, разведчики, учебно-боевые и транспортные самолеты, самолеты-амфибии.

Сегодня на заводе серийно производят Су-30 (в том числе новейший Су-30СМ2 для Минобороны РФ) и Як-130, очень востребованные за рубежом. А совсем недавно здесь начали собирать опытные Як-130М.

— Ожидаем, что модернизированный Як-130М заинтересует, прежде всего, иностранных партнеров, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие самолеты. Воплощенные в обновленной машине идеи позволят существенно расширить состав вооружения по сравнению с привычным Як-130. В него, в частности, дополнительно войдут ракеты класса «воздух-воздух» и высокоточные авиационные средства поражения класса «воздух-земля» со спутниковыми и лазерными системами наведения. По сути, самолет станет полноценным легким истребителем, сохраняя при этом учебные функции, — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

На заводе выполняется полный цикл работ: конструкторская и технологическая подготовка производства авиатехники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, послепродажное обслуживание. Благодаря масштабному перевооружению внедрены цифровые технологии.

Трудятся на предприятии свыше 12 тысяч человек, и штат планируют расширять.