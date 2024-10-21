МС-21 — будущее российского авиастроения. Показываем, как в Иркутске собирают суперсовременный пассажирский самолет

Пассажирский самолет МС-21 поражает!
На глазах у тысяч зрителей многотонный пассажирский самолет выполнил, казалось бы, совершенно невероятный трюк — почти под углом 90 градусов поднялся ввысь, а потом сделал резкий поворот. Фигуру высшего пилотажа российский лайнер МС-21−310 показал в небе дважды — во время репетиции показательных выступлений, приуроченных к 90-летнему юбилею авиазавода в Иркутске, и во время проведения юбилейных торжеств. Особенным гостем авиашоу стала легендарная группа высшего пилотажа «Русские витязи». От увиденного у зрителей захватило дух!
И совершили этот маневр на МС-21 не только ради праздничного представления, но и чтобы продемонстрировать, насколько мощный, прочный, маневренный и надежный отечественный самолет.
Полностью импортозамещенный.
МС-21 — действительно, наша гордость. Это пассажирский самолет нового поколения, который собирают на Иркутском авиазаводе (является филиалом ПАО «Яковлев» и входит в госкорпорацию «Ростех»). Борт среднемагистральный, то есть предназначен для полетов на средние расстояния. В данном случае — это 5100 километров. Его создают как альтернативу зарубежным Airbus А320 и Boeing 737.
Лайнер создается на базе современнейших разработок. Для этого объединились ведущие российские производители всех авиационных систем. Сейчас идет импортозамещение иностранных узлов и агрегатов МС-21 на отечественные аналоги.
— Двигатели ПД-14 для нового лайнера производят в Перми. То, как они работают, оценят и пилоты, и пассажиры. Топлива расходуют существенно меньше, а еще они менее шумные и гораздо более экологичные, чем аналогичные устройства предыдущего поколения.
— МС-21 — первый в мире лайнер в своем классе, у которого крыло из композита. Это углепластик, легкий и очень прочный современный материал, незаменимый в аэрокосмической промышленности. Ранее применялся, по большей части, в широкофюзеляжных самолетах, а теперь российские конструкторы доказали его преимущества и для среднемагистральных бортов.
— Композит позволяет создать крыло большого удлинения (более совершенной формы, чем алюминиевое) и одновременно легкое. Улучшается аэродинамика, а значит, можно оснастить самолет более широким и комфортным салоном. Кроме того, по подсчетам, за все годы эксплуатации самолет с алюминиевым крылом тратит около 140 тысяч тонн топлива. А композитное крыло позволит МС-21 расходовать примерно на 6%, то есть, на 11 тысяч тонн горючего меньше, — пояснили в госкорпорации «Ростех». Изготавливают крыло в Ульяновске, а на авиазавод в Иркутск поставляется уже готовая консоль.
— Панели фюзеляжа и хвостовое оперение также производят в Ульяновске, пилоны двигателей и обтекатели шасси — в Воронеже.
Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, поздравляя завод с 90-летним юбилеем (круглую дату отмечали 24 августа 2024 года), отметил: вся страна возлагает большие надежды на иркутских авиастроителей в связи с реализацией проекта МС-21.
— Именно в ваших руках сегодня находится будущее российского авиастроения, — подчеркнул Денис Мантуров.
Особый комфорт для пассажиров.
Нам довелось увидеть, как из всех этих деталей рождается новая машина. Сейчас на авиазаводе собирают несколько серийных самолетов, все в разной степени готовности. Масштаб впечатляет! Два огромных ангара — агрегатной и окончательной сборки. И чем дальше идешь по производственной линейке, тем четче вырисовывается облик отечественной ласточки.
Сначала появляется «скелет», то есть фюзеляж самолета. Удивительная возможность увидеть, как выглядит будущий лайнер изнутри! А затем на корпусе «вырастает» крыло, появляются двигатели, шасси, хвостовое оперение, кабина.
Заглянули мы и в салон, где скоро появятся пассажирские кресла и багажные отсеки. Кстати, долгие пятичасовые перелеты в МС-21 переносить будет более легко и комфортно. О пассажирах позаботились отдельно.
— Салон МС-21 шире, просторнее, чем у других самолетов такого же класса. Поэтому сидеть в кресле и передвигаться между ними будет удобнее. Посадка и высадка ускорится, — рассказали на авиазаводе. — На багажные полки поместится еще больше вещей. Давление в салоне во время полета станет соответствовать высоте 1800 метров, что комфортнее для пассажиров. И даже иллюминаторы здесь больше обычных!
В фирменную ливрею производителя уже окрашены два опытных борта, им присвоены номера. Серийные машины оформят в стиле авиакомпаний, которые будут их использовать.
К слову, передать в эксплуатацию первые самолеты рассчитывали еще в 2022 году, но в связи с санкциями и реализацией программы импортозамещения сроки сдвинулись на 2025 год. Сейчас программа импортозамещения приближается к стадии летных испытаний.
Не менее 36 бортов в год.
Заказами авиазавод обеспечен на 10 лет вперед. Так, с «Аэрофлотом» подписано соглашение о намерениях приобрести 210 самолетов МС-21.О поставке 45 лайнеров договорились с авиакомпанией Smartavia, еще 15 получит «Аврора», семь — «ИрАэро».
Планка задана высокая. Предприятие уверенно держит курс на серийное производство МС-21 в российском облике.
— Завод имеет традиции достижения высочайших результатов и освоил выпуск 30 типов и модификаций самолетов. Это уникальный пример, когда опыт крупносерийного производства боевых самолетов конвертирован в реализацию важнейшего гражданского проекта — МС-21.Возложена задача по выпуску 270 самолетов в перспективе нескольких лет, — отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
К этому активно готовятся. Реализуется масштабная инвестиционная программа.
— Это, прежде всего, строительство новых цехов, которые позволят выйти на запланированную мощность — не менее 36 самолетов МС-21 в год, — пояснил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.
В июне, во время визита в Иркутск, завод в сопровождении делегации посетил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. С интересом осмотрел цех окончательной сборки авиационной техники и механообработки крупногабаритных деталей, а также линию автоматической сборки и цех окончательной сборки лайнеров МС-21.
— Беларусь является важным заказчиком, вооруженные силы Республики эксплуатируют оба типа самолетов, серийно выпускаемых на Иркутском авиационном заводе — многофункциональные истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130, — сообщили на предприятии. — Белорусская авиакомпания «Белавиа» ранее уже выражала заинтересованность в приобретении самолетов МС-21 и может стать одним из первых потенциальных эксплуатантов перспективного российского лайнера за рубежом.
В Республике развивается программа авиастроения, и в ней принимает участие российская ОАК.
— Для нас это новая отрасль. Два наших предприятия, 558 Авиационный ремонтный завод в Барановичах и 407 завод гражданской авиации в Минске, активно сотрудничают, в частности, с ПАО «Яковлев». По деталям и компонентам они имеют хорошие программы, — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. — Здесь же тема закупок новых среднемагистральных МС-21 для нашей компании «Белавиа». Очень много запросов на региональные перевозки, поэтому покупка самолетов для нас важна. Президент эту тему тоже обозначил.
МС-21 на 30% состоит из композиционных (суперлегких и прочных) материалов.
Вмещает до 211 пассажирских мест.
Максимальная дальность полета — 5100 километров.
До 21,3 тонны — коммерческая нагрузка.
Эксплуатируется во всех климатических зонах с температурой от −55 до +50 градусов.
История завода уникальна — на предприятии выпускались самолеты восьми конструкторских бюро: Туполева, Ильюшина, Петлякова, Ермолаева, Яковлева, Микояна и Гуревича, Сухого, Бериева. За 90 лет работы было произведено около семи тысяч самолетов — бомбардировщики, истребители, разведчики, учебно-боевые и транспортные самолеты, самолеты-амфибии.
Сегодня на заводе серийно производят Су-30 (в том числе новейший Су-30СМ2 для Минобороны РФ) и Як-130, очень востребованные за рубежом. А совсем недавно здесь начали собирать опытные Як-130М.
— Ожидаем, что модернизированный Як-130М заинтересует, прежде всего, иностранных партнеров, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие самолеты. Воплощенные в обновленной машине идеи позволят существенно расширить состав вооружения по сравнению с привычным Як-130. В него, в частности, дополнительно войдут ракеты класса «воздух-воздух» и высокоточные авиационные средства поражения класса «воздух-земля» со спутниковыми и лазерными системами наведения. По сути, самолет станет полноценным легким истребителем, сохраняя при этом учебные функции, — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
На заводе выполняется полный цикл работ: конструкторская и технологическая подготовка производства авиатехники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, послепродажное обслуживание. Благодаря масштабному перевооружению внедрены цифровые технологии.
Трудятся на предприятии свыше 12 тысяч человек, и штат планируют расширять.