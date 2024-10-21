Отключили отопление жителям девяти домов в Нижнекамске

Выключено отопление в домах по адресам: Мира, 52, Чулман — нечетная сторона с 1 по 11-й; улица Студенческая, 51, Спортивная, 9, 11.
В выходной порыв устранили, начали пуск, и возник новый порыв. Ведется откачка воды, чтобы устранить порыв. Также на Студенческой, 51 для устранения дефекта на трассе отключили отопление, вскоре будет запущено, заявил Парамонов.
Работы наметили и в доме на Чабьинской, 7, где подтапливает подвал. Тоже ищут дефект.
Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин дал поручение в режиме онлайн собирать данные от управляющих компаний, «Татэнерго» об авариях и ремонтах с указание сроков, чтобы горожане могли видеть ситуацию.