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Отключили отопление жителям девяти домов в Нижнекамске

Для устранения порывов на аварийных участках отключили отопление в девяти домах в Нижнекамске. Идут ремонтные работы, сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Максим Парамонов.

Выключено отопление в домах по адресам: Мира, 52, Чулман — нечетная сторона с 1 по 11-й; улица Студенческая, 51, Спортивная, 9, 11.

В выходной порыв устранили, начали пуск, и возник новый порыв. Ведется откачка воды, чтобы устранить порыв. Также на Студенческой, 51 для устранения дефекта на трассе отключили отопление, вскоре будет запущено, заявил Парамонов.

Работы наметили и в доме на Чабьинской, 7, где подтапливает подвал. Тоже ищут дефект.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин дал поручение в режиме онлайн собирать данные от управляющих компаний, «Татэнерго» об авариях и ремонтах с указание сроков, чтобы горожане могли видеть ситуацию.

ЖКХ