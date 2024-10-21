Капитана новосибирского ФК «Сибирь» обвинили в избиении полузащитника

Капитана футбольного клуба «Сибирь» Сергея Нарылкова обвинили в драке с полузащитником Константином Поповым. Спортсмену якобы сломали челюсть и сейчас он в тяжелом состоянии. Об этом в сосцетях заявила женщина, представившаяся подругой пострадавшего.
— Попову капитан команды сломал челюсть, была проведена тяжелая операция, он в тяжелом состоянии. Все молчат и все скрывают, но наши органы власти разберутся, и виновники будут наказаны, — написала на странице ФК «Сибирь» во «ВКонтакте» Ольга Жарихина.
Пресс-секретарь ФК «Сибирь» не ответил на звонки «Прецедента».
Сейчас «Сибирь» занимает предпоследнее 9 место в группе «Золото» Второй российской лиги и рискует вылететь в группу «Серебро», что может стать худшим результатом клуба с 2019 года.
В середине августа футбольный клуб «Сибирь» представил новосибирцам нового главного тренера. Им станет Виктор Тренёв. А бывший гендиректора клуба Андрей Перлов находится в СИЗО, его обвиняют в мошенничестве.
Архип ВЕТРОВ.