Капитана новосибирского ФК «Сибирь» обвинили в избиении полузащитника

— Попову капитан команды сломал челюсть, была проведена тяжелая операция, он в тяжелом состоянии. Все молчат и все скрывают, но наши органы власти разберутся, и виновники будут наказаны, — написала на странице ФК «Сибирь» во «ВКонтакте» Ольга Жарихина.