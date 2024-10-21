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По Ленинградскому мосту в Омске пустили троллейбус

По обновленному Ленинградскому мосту в Омске в понедельник, 21 октября 2024 года, в пробном режиме проехал первый троллейбус. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Источник: SuperOmsk.ru

«Адмирал» преодолел специальный маршрут от депо до Тюкалинской развязки и обратно, поездка прошло успешно.

Напомню, в ходе капремонта на мосту установили 64 совмещенные опоры контактной сети и освещения, протянули 3,9 километра медного провода", — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник также добавил, что ранее пробный запуск троллейбуса прошел по контактной сети на Левобережье. Испытания прошли две новые тяговые подстанции и протянутая по улицам Лукашевича, Волгоградской, Крупской, Перелета и проспекту Комарова троллейбусная сеть.

Напомним также, до закрытия Ленинградского моста на капитальный ремонт по нему курсировали троллейбусы двух маршрутов — № 7 (до железнодорожного вокзала) и № 16 (до завода им. Попова).