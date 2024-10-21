Лиса бродит по Воронежу: фото и видео

Последнее сообщение о лисе поступило из жилого комплекса на улице Владимира Невского. Как сообщало РИА «Воронеж», зверек сначала сидел у подъезда, но внезапно открывшаяся дверь спугнула его. Поэтому лиса убежала и забралась на автомобиль, где и решила немного отдохнуть. До этого лису регулярно замечали в жилом массиве Олимпийский и близлежащих улицах Загоровского и Шишкова.