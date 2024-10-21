Лиса бродит по Воронежу: фото и видео

Воронежцы вновь сообщили о разгуливающей по городу лисе. Вечером воскресенья, 20 октября, зверька заметили на бульваре Победы, а незадолго до этого на Московском проспекте. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, животное совершенно не боится людей и с интересом приглядывается к ним.
В последнее время горожане стали сообщать о прогуливающейся лисе регулярно, зверька замечают в разных ЖК преимущественно Коминтерновского района. Животное гуляет в одиночку. Впрочем, информации о том, один и тот же это зверек, или по Воронежу бродят несколько лис, — нет.
Последнее сообщение о лисе поступило из жилого комплекса на улице Владимира Невского. Как сообщало РИА «Воронеж», зверек сначала сидел у подъезда, но внезапно открывшаяся дверь спугнула его. Поэтому лиса убежала и забралась на автомобиль, где и решила немного отдохнуть. До этого лису регулярно замечали в жилом массиве Олимпийский и близлежащих улицах Загоровского и Шишкова.
РИА «Воронеж» публиковало видео, на котором зверек сначала беззаботно скакал по машинам, а затем решил погрызть антенну. Первые кадры с лисой на улице Загоровского появились в социальных сетях еще в феврале 2024 года. Кроме того, воронежцы замечали лису в районе загородного клуба «Адмирал» (Московский проспект, 146) и на улице Ломоносова.
Причем на Ломоносова горожане наблюдали сразу двоих лисят.