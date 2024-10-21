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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 293 км к северо-западу от Амбона (население около 355 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.