У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Эпицентр землетрясения находился в 293 км к северо-западу от Амбона (население около 355 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 293 км к северо-западу от Амбона (население около 355 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.