SODA LUV заявил, что у него почти готовы три альбома

Российский хип-хоп-исполнитель Владислав Терентюк, наиболее известный под псевдонимом SODA LUV, выложил в своем канале сообщение о том, что у него «в багажнике» лежат три почти готовых лонгплея.
К этой новости SODA LUV добавил загадочную подпись: «От ваших действий зависит то, какой из них увидит свет первым». Возможно, таким образом исполнитель хочет узнать, какой его стиль больше всего нравится фанатам.
На счету рэпера уже десять студийных альбомов. Последний его лонгплей под названием SODA LUV был представлен слушателям в июне этого года. В нем артист полностью поменял имидж и ушел в сторону поп-музыки.