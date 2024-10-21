Разработаны плазменные и лазерные технологии для ремонта самолетов

Кроме плазменной установки, в ИТМП СО РАН разработали метод высокопрочной лазерной сварки авиационных материалов — титановых сплавов, алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов. Технология с помощью лазерной наплавки металлических и металлокерамических покрытий на перо лопатки позволяет сохранить аэродинамический профиль ремонтируемой детали. Также в институте предложили способ лазерно-плазменной чистки лопаток двигателей от продуктов окисления после литья. Для этого используется импульсно-периодический углеродный лазер, он не повреждает металл и не изменяет вес лопатки.