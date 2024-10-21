Разработаны плазменные и лазерные технологии для ремонта самолетов

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Установку плазменного напыления для ремонта двигателей самолетов, а также технологию восстановления лопаток двигателя с помощью лазера разработали в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ СО РАН) в Новосибирске. Обсуждается применение технологий для активов авиакомпании S7 для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов, сообщили в институте.
«Институт является разработчиком и изготовителем современной промышленной установки плазменного напыления», — приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника ИТПМ СО РАН, кандидата физико-математических наук Игоря Гуляева.
Установка позволяет наносить атмосферное плазменное напыление для создания защитных покрытий. Эта технология нужна в изготовлении и ремонте авиационных газотурбинных двигателей для нанесения жаростойких, износостойких покрытий. В частности, установка позволяет наносить такое покрытие на лопатки турбины и камеры сгорания, обеспечивающее высокий ресурс их работы в условиях высоких температур.
Кроме плазменной установки, в ИТМП СО РАН разработали метод высокопрочной лазерной сварки авиационных материалов — титановых сплавов, алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов. Технология с помощью лазерной наплавки металлических и металлокерамических покрытий на перо лопатки позволяет сохранить аэродинамический профиль ремонтируемой детали. Также в институте предложили способ лазерно-плазменной чистки лопаток двигателей от продуктов окисления после литья. Для этого используется импульсно-периодический углеродный лазер, он не повреждает металл и не изменяет вес лопатки.
В институте рассказали, что провели встречу с руководителями авиакомпании S7 AirSpace Corporation, ООО «Технологии и моторы» (принадлежит ЗАО «Группа компаний С7») и холдинга АО «БЭМЗ» (Бердский электромеханический завод). Участники встречи обсудили вопросы перспектив использования плазменных и лазерных технологий, разработанных в ИТПМ СО РАН, для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов на БЭМЗ.