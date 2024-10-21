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Собянин: С начала года завершена реставрация более 90 памятников архитектуры

Работы провели в одном из старейших зданий Арбата, где находится Мемориальная квартира Александра Пушкина. Отреставрировали и фасады дома композитора Алексея Верстовского в Хлебном переулке.

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Четверть московских памятников архитектуры отреставрировали за последние 13 лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Всего в Москве больше восьми тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находится порядка 500 памятников архитектуры. С начала этого года завершились работы более чем на 90», — отметил мэр Москвы.

Так, работы провели в одном из старейших зданий Арбата, где находится Мемориальная квартира Александра Пушкина. Отреставрированы также фасады дома композитора Алексея Верстовского в Хлебном переулке. В здании Саввинского подворья завершается реставрация фасадов. Специалисты приводят в порядок богатый декор парадных подъездов и возвращают исторический облик интерьерам.

Помимо этого, восстанавливают водоемную башню на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Работы ведут по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год».

«В Гороховском переулке ведется реставрация фасадов и кровли дома Демидова XVIII—XIX вв.еков. Работы проводятся в том числе и на главном украшении здания — шестиколонном портике», — добавил мэр Москвы.

В будущем планируется привести в порядок главный дом городской усадьбы Смирнова — Лопатиной XIX века на улице Бурденко. После завершения работ здание приспособят под административные нужды.

архитектура
Собянин Сергей