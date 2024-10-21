Собянин: С начала года завершена реставрация более 90 памятников архитектуры

Четверть московских памятников архитектуры отреставрировали за последние 13 лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Всего в Москве больше восьми тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находится порядка 500 памятников архитектуры. С начала этого года завершились работы более чем на 90», — отметил мэр Москвы.
Так, работы провели в одном из старейших зданий Арбата, где находится Мемориальная квартира Александра Пушкина. Отреставрированы также фасады дома композитора Алексея Верстовского в Хлебном переулке. В здании Саввинского подворья завершается реставрация фасадов. Специалисты приводят в порядок богатый декор парадных подъездов и возвращают исторический облик интерьерам.
Помимо этого, восстанавливают водоемную башню на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Работы ведут по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год».
«В Гороховском переулке ведется реставрация фасадов и кровли дома Демидова
В будущем планируется привести в порядок главный дом городской усадьбы Смирнова — Лопатиной XIX века на улице Бурденко. После завершения работ здание приспособят под административные нужды.