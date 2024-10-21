Роспотребнадзор рассмотрел свыше 10 тысяч обращений от волгоградцев

По вопросам нарушения требований санитарного законодательства специалисты получили 4802 обращения (47% от общего числа). Чаще всего волгоградцев интересовали условия проживания, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, содержание контейнерных площадок, несанкционированные свалки.
Еще в 4352 случаях (42%) жители Волгоградской области рассказывали о нарушениях прав потребителей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
На большинство обращений эксперты дали гражданам необходимые разъяснения, а 13% сообщений переданы для рассмотрения в другие органы. В целях предотвращения угрозы причинения вреда хозяйствующим субъектам выдано свыше 2000 предостережений. По фактам нарушений в суд подано 75 исков.
Специалистами горячих линий проконсультировано более 900 граждан. По всем поступившим вопросам даны разъяснения согласно законодательству. Еще 600 человек обратились в общественную приемную управления.