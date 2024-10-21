Более 10 тысяч мигрантов уехали из Новосибирской области за неделю

Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по региону Кирилл Травин на оперативном совещании.
Из Новосибирской области выехали 10 397 мигрантов, прибыл в регион 7 651 иностранный гражданин. На миграционный учет было поставлено 2 091 граждан, из них больше половины приехали для осуществления трудовой деятельности — 1 404 человек.
Всего за неделю было выявлено 129 нарушений миграционного законодательства. Общая сумма штрафов составила 248 000 рублей.
В октябре в Новосибирской области провели комплексную операцию «Нелегал-2024». В результате проверки было принято решение о выдворении 128 иностранных граждан с территории РФ. Подробнее в материале МК в Новосибирске.