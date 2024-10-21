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Более 10 тысяч мигрантов уехали из Новосибирской области за неделю

За неделю в Новосибирской области сократилось количество иностранных граждан.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по региону Кирилл Травин на оперативном совещании.

Из Новосибирской области выехали 10 397 мигрантов, прибыл в регион 7 651 иностранный гражданин. На миграционный учет было поставлено 2 091 граждан, из них больше половины приехали для осуществления трудовой деятельности — 1 404 человек.

Всего за неделю было выявлено 129 нарушений миграционного законодательства. Общая сумма штрафов составила 248 000 рублей.

В октябре в Новосибирской области провели комплексную операцию «Нелегал-2024». В результате проверки было принято решение о выдворении 128 иностранных граждан с территории РФ. Подробнее в материале МК в Новосибирске.