В аэропорту Иркутска восстановили работу вентиляции

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 350 новых парковочных мест появится в Листвянке. Это поможет туристам отдыхать с комфортом. На эти цели потратили около 125 миллионов рублей. Специалисты расширят место для стоянки автомобилей на въезде у памятника Вампилову, а на улице Горького обустроят отдельную полосу.