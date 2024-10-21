В аэропорту Иркутска восстановили работу вентиляции

В аэропорту областного центра из-за некорректной работы вентиляционного оборудования было слишком жарко. Как рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, показатели превышали установленные санитарно-эпидемиологические нормы.
— Внесли необходимое представление, по результатам его рассмотрения устранили все недостатки в работе вентиляции пассажирского терминала аэропорта. Теперь обеспечен надлежащий температурный режим, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Акционерное общество привлекли к административной ответственности по статье за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 350 новых парковочных мест появится в Листвянке. Это поможет туристам отдыхать с комфортом. На эти цели потратили около 125 миллионов рублей. Специалисты расширят место для стоянки автомобилей на въезде у памятника Вампилову, а на улице Горького обустроят отдельную полосу.