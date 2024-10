Главное за неделю: неслучившийся фит Билана с Леди Гагой, смерть Лиама Пейна и анонс кантри-альбома от Ринго Старра

Тренд на кантри в зарубежной музыке только набирает обороты. Даже экс-барабанщика The Beatles потянуло на сельскую эстетику. Не забудьте отметить в календаре 10 января 2025 года. Именно тогда выйдет первый с 2019 года альбом Ринго Старра Look Up.