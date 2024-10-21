Главное за неделю: неслучившийся фит Билана с Леди Гагой, смерть Лиама Пейна и анонс кантри-альбома от Ринго Старра

На этой неделе наши нервы только и делали, что сплетались в тугой комок. Неожиданные новости подстерегали нас из-за угла каждый день. О самых главных из них мы подробно рассказали в нашем новом дайджесте.
Будто два мира столкнулись. Когда-то Диме Билану предлагали сделать фит с неизвестной на тот момент Гагой, но он отказался. Знал бы он тогда, какой шанс упустил. Российский певец также добавил, что раньше он со многими зарубежными звездами пересекался и даже общался. С кем именно, читайте здесь.
Григорий Сысоев/РИА Новости.
Тренд на кантри в зарубежной музыке только набирает обороты. Даже экс-барабанщика The Beatles потянуло на сельскую эстетику. Не забудьте отметить в календаре 10 января 2025 года. Именно тогда выйдет первый с 2019 года альбом Ринго Старра Look Up.
Бруно Марс собирает звездные коллаборации. Сначала фит с Леди Гагой, а теперь и с главной вокалисткой BLACKPINK Розэ. Новая поп-рок-песня APT про традиционную тусовочную корейскую игру получилась очень забавной, из-за чего моментально понравилась фанатам.
Diego RadamÃ©S/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com.
Трагическая гибель Лиама Пейна, одного из участников бойз-бэнда One Direction, взбудоражила весь музыкальный мир. Известно, что он упал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Многие артисты, в том числе его бывшие коллеги по группе, выразили свои соболезнования и поделились трогательными историями, связанными с Лиамом, которому на момент смерти был всего лишь 31 год.
Paramount Pictures; 20th Century Fox; Lightstorm Entertainment.
Кино и музыка — идеальное сочетание. Иногда происходит настолько сильный мэтч, что треки из фильмов остаются в памяти зрителей на несколько десятилетий. HiFi-стриминг Звук узнал, что песни из «Иронии судьбы» и «Титаника» стали самыми узнаваемыми среди россиян. Подробнее о том, какие кинокомпозиции в нашей стране любят больше всего, можете прочитать здесь.
Слава КПСС — Россия34.
Слава КПСС выпустил новый альбом «Россия34». В него вошли 16 треков, среди которых два фита: «Когда ты сломан» с ЮГ 404 и «Кристал Кейт» с Masha Hima.
Лонгплей подкупает своей почти детской искренностью, которая кажется чем-то свежим и невинным на российской хип-хоп-сцене. Слава на этой пластинке, как и раньше, дерзкий, но при этом очень уязвимый. Это и делает «Россию34», пожалуй, самой честной работой рэпера.
Когда-то электронная музыка грезила о будущем и даже сама не заметила, как стала настоящим. В нашей большой статье мы рассказываем о том, какой путь прошел один из самых популярных и модных жанров современности.
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