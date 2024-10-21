Главное за неделю: неслучившийся фит Билана с Леди Гагой, смерть Лиама Пейна и анонс кантри-альбома от Ринго Старра

Будто два мира столкнулись. Когда-то Диме Билану предлагали сделать фит с неизвестной на тот момент Гагой, но он отказался. Знал бы он тогда, какой шанс упустил. Российский певец также добавил, что раньше он со многими зарубежными звездами пересекался и даже общался. С кем именно, читайте здесь.