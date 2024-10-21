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Участок улицы Ленина сделают пешеходным на три месяца

Городские власти уточнили сроки закрытия центральной улицы для машин.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске стали известны точные сроки закрытия для движения транспорта участка улицы Ленина. Проект соответствующего постановления за подписью мэра Максима Кудрявцева опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, в период организации новогоднего пространства для горожан по улице Ленина участок от одноимённой площади до пересечения с улицей Советской будет непроезжим с 10 ноября 2024 по 10 февраля 2025 года.

Установить соответствующие знаки и иные технические средства организации дорожного движения поручено департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что разработка дизайн-проекта пешеходной улицы Ленина в Новосибирске начнётся в 2025 году.